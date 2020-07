Τον γύρο του διαδικτύου κάνει μία συγκλονιστική φωτογραφία που δείχνει έναν 30χρονο άνδρα από την Παλαιστίνη να έχει σκαρφαλώσει στο παράθυρο της εντατική μονάδας του νοσοκομείου για να αποχαιρετίσει τη μητέρα του που πεθαίνει από κοροναϊό. Η μητέρα του Τζιχάντ Αλ Σουαΐτι, νοσηλευόταν εδώ και 5 μέρες στο νοσοκομείο της Χεβρώνας. Έπασχε από λευχαιμία και είχε διαγνωστεί θετική στον κορονοϊό.

Οι επισκέψεις απαγορεύονταν για λόγους ασφαλείας, έτσι ο γιος της δεν μπορούσε να τη δει ούτε να βρίσκεται κοντά της. Όμως, ο 30χρονος βρήκε έναν απίστευτο και συγκινητικό τρόπο για να βρεθεί στο πλευρό της μητέρας του, που έδινε μάχη για να κρατηθεί στη ζωή. Σκαρφάλωσε στο παράθυρο του δωματίου της στο νοσοκομείο και καθόταν κάθε βράδυ εκεί μέχρι που η μητέρα του άφησε την τελευταία της πνοή. Κάποιος απαθανάτισε τη στιγμή και η συγκινητική φωτογραφία έγινε viral.

Σύμφωνα με την Arabic Post, o νεαρός άνδρας προσπάθησε να μπει στο δωμάτιο της μητέρας του όταν έμαθε ότι η κατάστασή της χειροτέρευε, αλλά δεν το επιτράπηκε η είσοδος. «Έκατσα αβοήθητος έξω από το παράθυρο της ΜΕΘ, παρακολουθώντας τις τελευταίες της στιγμές», είπε.

Την φωτογραφία του νεαρού άντρα να αποχαιρετά τη μητέρα του σκαρφαλωμένος στο περβάζι έξω από το παράθυρο της εντατικής δημοσίευσε στο Twitter ο ακτιβιστής, Μοχάμεντ Σάφα, εκπρόσωπος των Ηνωμένων Εθνών.

«Ο γιος μιας Παλαιστίνιας που μολύνθηκε από COVID-19 σκαρφάλωσε μέχρι το δωμάτιο του νοσοκομείου για να βλέπει τη μάνα του κάθε νύχτα μέχρι που πέθανε» έγραφε το σχόλιο του Σάφα στην ανάρτησή του.

The son of a Palestinian woman who was infected with COVID-19 climbed up to her hospital room to sit and see his mother every night until she passed away. pic.twitter.com/31wCCNYPbs

— Mohamad Safa (@mhdksafa) July 18, 2020