Ένα απίστευτο στιγμιότυπο κατέγραψαν οι κάμερες στο Λευκό Οίκο και εδώ και δύο μέρες κάνει το γύρο του διαδικτύου. Ο Σέρβος πρόεδρος, Αλεξάνταρ Βούσιτς, κατά τη διάρκεια της υπογραφής της ιστορικής συμφωνίας της χώρας του με τον Κόσοβο παρουσία του Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται να μην ήξερε τι υπέγραφε.

Συγκεκριμένα, μόλις ο αμερικανός πρόεδρος ανακοινώνοντας τη συμφωνία μεταξύ των δύο χωρών ανέφερε ότι μεταξύ άλλων η Σερβία έχει δεσμευτεί να μεταφέρει την πρεσβεία της στο Ισραήλ από το Τελ Αβίβ στην Ιερουσαλήμ έως τον Ιούλιο του 2021. Πρόκειται για μια κίνηση που έχει ήδη κάνει ο Τραμπ, προκαλώντας παγκόσμιες αντιδράσεις.

Here the moment President Vucic 🇷🇸 was informed that he was going to move his Israel 🇮🇱 embassy to Jerusalem. pic.twitter.com/8195dGDZQT

