Η CIA αποφάσισε να δοκιμάσει τις ικανότητες στην παρατήρηση των πρακτόρων της και να το μοιραστεί κιόλας με όσους χρήστες την ακολουθούν στο Twitter. Συγκεκριμένα, ανάρτησε δύο φωτογραφίες ζητώντας στους followers της να εντοπίσουν δέκα διαφορές. Καλούσε δε όσους μπήκαν στη διαδικασία να επιστρέψουν την επόμενη ημέρα για να δουν τη λύση του γρίφου…

«Αν βρήκατε περισσότερες από 10 διαφορές, ασκείται καλές τεχνικές κατασκοπείας. Πάντα ψάχνουμε για ευκαιρίες να μάθουμε περισσότερα», έγραψε στο Τwitter η CIA, ενώ κύκλωσε τις διαφορές, μια ημέρα μετά.

#TuesdayTrivia #DiscovertheCIA

Put your observation skills to the test. Can you spot the 10 differences in the photo below?

Check back tomorrow to see if you found them all. pic.twitter.com/pKeaAqSLwz

— CIA (@CIA) September 8, 2020