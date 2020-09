Σε μπελάδες φαίνεται πως είναι ο Μπρόνι Τζούνιορ, εξαιτίας μιας απερισκεψίας που μάλιστα μοιράστηκε στα social media. Μπορεί να είναι ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα των ΗΠΑ αλλά ο λόγος για τον οποίο απασχολεί τους χρήστες του διαδικτύου δυστυχώς δεν είναι αυτός. Ο Μπρόνι ανέβασε ένα story στο instagram, στο οποίο κάπνιζε μαριχουάνα.

Και μπορεί να το άφησε μόλις για λίγα δευτερόλεπτα, αλλά αυτά ήταν αρκετά, για να το κατεβάσει κάποιος και πλέον να κυκλοφορεί στα social media. Μάλιστα, ο Μπρόνι είναι στην «φούσκα» του ΝΒΑ και υπέπεσε στο παράπτωμα αυτό μετά τη νίκη των Λέικερς στο Game 1 με τους Νάγκετς. Στο twitter ειδικά έγινε χαμός, με τον κόσμο να σχολιάζει το περιστατικό και να δημιουργεί άπειρα memes.

Δείτε το βίντεο εδώ

Μερικά από τα άπειρα memes που κυκλοφορούν:

Lebron: WTF WHO GAVE BRONNY WEED?!?! JR SMITH: pic.twitter.com/y7SApMV1Gk — Hoops™ (@HoopMixOnly) September 19, 2020

Jr Smith in the hotel realizing Bronny was smoking the weed he lost at Lebrons house: pic.twitter.com/Wp0Srti9u0 — cozyboyflare (@cozyboyflare1) September 19, 2020

Bronny James on IG smoking that Nuggets Pack 😂😂😂😂😂😂 Lakers in 4️⃣🟣🟡🧹 pic.twitter.com/RLTDkgNv1T — Vic Damone Jr. (@DezHardaway) September 19, 2020

Lebron is going to be waiting on Bronny Jr like… pic.twitter.com/26TGCMY2QH — CS Stellar (@c0deb1ooded) September 19, 2020