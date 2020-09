Κάτοικοι σε γειτονιά της Αυστραλίας (στο Κουίνσλαντ) ήρθαν αντιμέτωποι με τον φόβο, καθώς αντίκρισαν ένα τεράστιο φίδι σε αυλή σπιτιού. Έτσι, γητευτής φιδιών κλήθηκε να διαχειριστεί μια δοκιμασία που δεν ήταν απλή υπόθεση εξαιτίας του τρομακτικού μεγέθους του ερπετού.

Το ερπετό που θα μπορούσε να θυμίζει ακόμη και… λερναία ύδρα προκαλεί πανικό με την κίνησή του, ειδικά όταν εντοπίζεται έξω από σπίτι. Ο γητευτής φιδιών, μάλιστα, παραδέχθηκε τη σοβαρότητα της κρίσης λέγοντας ότι όταν τον καλούν κάτοικοι για να τους σώσει από το φίδι, συνήθως υπερβάλουν ως προς το μέγεθός του. Αυτή τη φορά όμως η «λέξη» υπερβολή ωχριά μπροστά στο τρομακτικό θέαμα.

This snake catcher says usually people who call him are exaggerating about the size of snakes in their homes.

Not this time. https://t.co/nrf7HaESrx pic.twitter.com/1lcSM0SzIF

— ABC News (@ABC) September 21, 2020