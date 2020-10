Πρώτο trend το #TrumpHasCovid. Πώς σχολιάζουν την ασθένεια του Ντόναλντ Τραμπ χρήστες του δημοφιλούς μέσου κοινωνικής δικτύωσης.

Θετικός στον κορονοϊό είναι ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, όπως έκανε ο ίδιος γνωστό μέσω του λογαριασμού του στο Twitter. Ο ίδιος έγραψε πως θετική είναι επίσης και η σύζυγός του Μελάνια. Οι δύο τους υποβλήθηκαν σε τεστ για τον κορονοϊό όταν νόσησε προσωπική σύμβουλος του Τραμπ. «Απόψε, η Πρώτη Κυρία κι εγώ βρεθήκαμε θετικοί στην COVID-19. Θα ξεκινήσουμε την καραντίνα και την διαδικασία ανάρρωσης αμέσως. Θα το περάσουμε αυτό ΜΑΖΙ» έγραψε.

Αυτό ήταν αρκετό για να πέσουν τα social media

So the virus that was a hoax that affected virtually nobody has infected trump… I don’t think I’ve ever witnessed karma in real time before…. #TrumpHasCovid #karma pic.twitter.com/ehBpHnOxHc

— lele 👻🎃🍁 (@LeanneAbb) October 2, 2020