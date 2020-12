Η βροχές και οι θερμοκρασίες κάτω του μηδενός στην Ουκρανία τις τελευταίες ημέρες έχουν κάνει δύσκολη τη ζωή οδηγών και πεζών. Οι πολύ χαμηλές θερμοκρασίες πάγωσαν το νερό της βροχής που έπεσε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα με αποτέλεσμα να πάντα να έχουν καλυφθεί από πάγο.

Στο βίντεο που ακολουθεί αρχικά φαίνονται δύο πεζοί να κάνουν πατινάζ πάνω σε πεζοδρόμιο. Στη συνέχεια μια γυναίκα επιχειρεί να ανέβει σε αυτό. Μάταια όμως. Προσπαθεί να σταθεί όρθια και να περπατήσει στο πεζοδρόμιο. Επι ένα ολόκληρο λεπτό καταβάλλει υπεράνθρωπες προσπάθειες. Κανείς δεν ξέρει αν τα κατάφερε τελικά, καθώς χάνεται απο το πλάνο της κάμερας ασφαλείας.

WATCH NOW: Ukraine's capital is covered in ice. And this woman just cannot stop falling on it. pic.twitter.com/iIXUrQrdp5

— CBS News (@CBSNews) December 11, 2020