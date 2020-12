Ο Τζέιμς Χάρντεν σόκαρε τους θεατές του NBA, αλλά αυτή τη φορά όχι για την εντυπωσιακή συγκομιδή πόντων του ή για κάποια φαντασμαγορική ντρίπλα. Ο ”Μούσιας” εμφανίστηκε στην προθέρμανση των Ρόκετς, πριν την αναμέτρηση με τους Σπερς, εμφανώς αλλαγμένος, με παραπάνω κιλά από τις τελευταίες του εμφανίσεις. Μάλιστα, η διαφορά του σώματός του σε σχέση με την πρώτη περίοδο καραντίνας, την περίοδο μεταξύ Μαρτίου – Μαϊου, είναι αξιοσημείωτη, με τους χρήστες του Twitter να προκαλούν σάλο με τα σχόλιά τους στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης.

