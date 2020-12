Μια τεράστια σύριγγα ”σχεδίασε” νεαρός πιλότος στον ουρανό της Βαυαρίας, με σκοπό να τιμήσει την έναρξη του εμβολιασμού που αποτελεί ”την αρχή του τέλους” της πανδημίας που πλήττει τον πλανήτη.

Ο 20χρονος Σάμι Κράμερ, ερασιτέχνης πιλότος, σχεδίασε τη διαδρομή σχεδόν 300 χιλιομέτρων που θα ακολουθούσε πριν απογειωθεί με το διθέσιο αεροπλάνο του από το αεροδρόμιο του Φρίντριχσχαφεν, κοντά στη λίμνη της Κωνσταντίας, με αξιοσημείωτη ακρίβεια, σχεδιάζοντας αριστοτεχνικά μια τεράστια σύριγγα. Η διαδρομή του υπολογίστηκε σε 1 ώρα και 40 λεπτά.

This is great.

Pilot Samy Kramer has traced an image of a syringe in the skies above, in Southern Germany – to mark the launch of the Pfizer BioNTech vaccine rollout in Europe #coronavirus pic.twitter.com/0M5cWeaHYl

— Derek Momodu (@DelMody) December 27, 2020