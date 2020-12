Στη διάρκεια της εορταστικής περιόδου όλοι πλημμυρίζουν από ευφορία και κέφι, θέλοντας να το μοιραστούν με τους αγαπημένους ανθρώπους τους, να διασκεδάσουν και να…χορέψουν. Το ίδιο συνέβη και με έναν διανομέα, ο οποίος χωρίς να γνωρίζει ότι βιντεοσκοπείται έγινε viral, χαρίζοντας χορευτικές κινήσεις και μεταδίδοντας το αστείρευτο κέφι του.

Ο εν λόγω διανομέας παρέδιδε ένα δέμα σε οικία στο εξωτερικό, όταν στην απόσταση από το επαγγελματικό του όχημα μέχρι την πόρτα του σπιτιού αποφάσισε να εκμεταλλευτεί τον χώρο και να…χορέψει. Ο διανομέας χάρισε μοναδικές χορευτικές κινήσεις, καταλήγοντας ακόμη και σε ”σπαγκάτο”, με τον ιδιοκτήτη του σπιτιού να το παρακολουθεί μέσω κάμερας. Φυσικά δεν το άφησε έτσι, προχωρώντας σε ανάρτηση στο Twitter, μέσω της οποίας αναζητούσε βοήθεια για να εντοπίσει τον εργαζόμενο και να του προσφέρει…χριστουγεννιάτικο μπόνους.

Can someone help me find this man who delivered my mom’s package in Providence…he deserves a Christmas bonus✊🏾😂 #PVD pic.twitter.com/v10h8Crrp4

— Claudius (@iamclaudiusjr) December 23, 2020