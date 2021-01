Υπάρχουν διαφημίσεις και διαφημίσεις. Ωστόσο, η εν λόγω διαφήμιση με πρωταγωνιστή τον Σεμπάστιαν Βερόν είναι αμήχανη και ταυτοχρόνως απολαυστική. Ο διάσημος Αργεντίνος μπαλαδόρος φτάνει στο γήπεδο για να αγωνιστεί και ζητάει από το μικρό παιδί ένα σνακ «Frenchitos». Ο μικρός δεν ήταν συνεργάσιμος, μάλιστα ούτε για αυτόγραφο του Βερόν αντάλλαζε τα σνακ. Τελικά, στο τέλος της διαφήμισης βλέπουμε τον Βερόν να σκοράρει και να είναι γυμνός, με τον μικρό να φοράει τη μπλούζα του και ακόμη να τρώει τα σνακ.

Juan Sebastián Verón featuring in one of the strangest adverts you’ll see… pic.twitter.com/i0ndiMj3LE

— 90s Football (@90sfootball) January 2, 2021