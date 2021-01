Εντύπωση προκαλούν οι ταραχές που συνέβησαν στις Ηνωμένες Πολιτείες, ακριβώς γιατί προκλήθηκαν στο Καπιτώλιο, ένα από τα πιο καλά φυλασσόμενα κτίρια σε όλο τον κόσμο.

Εκατοντάδες διαδηλωτές του Ντόναλντ Τραμπ εισέβαλαν σε αυτό και έφτασαν μέχρι και τα γραφεία των Γερουσιαστών που υπάρχουν στο Καπιτώλιο. Μια εικόνα των όσων έγιναν στο Καπιτώλιο και είχαν σαν συνέπεια να σοκάρουν όλο τον κόσμο δίνει ένα βίντεο, το οποίο αναρτήθηκε στο Twitter.

Σε αυτό φαίνεται ότι οι αστυνομικοί, οι οποίοι φύλαγαν μία από τις εισόδους του Καπιτωλίου, ό,τι έκαναν στην άκρη δείχνοντας με τον τρόπο αυτό τον δρόμο στους οπαδούς του Ντόναλντ Τραμπ.

Στη συνέχεια οι διαδηλωτές, μερικοί από τους οποίους φάνηκαν εξοπλισμένοι, ανέβηκαν στα σκαλιά και το έργο των αστυνομικών αρχών έγινε πιο δύσκολο.

Just evacuated my office in Cannon due to a nearby threat. Now we’re seeing protesters assaulting Capitol Police.

This is wrong. This is not who we are. I’m heartbroken for our nation today. pic.twitter.com/jC9P0YfSLQ

— Rep. Nancy Mace (@RepNancyMace) January 6, 2021