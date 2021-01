Αναστάτωση επικράτησε σε νοσοκομείο της Νάπολης στην Ιταλία, όταν υποχώρησε το έδαφος, δημιουργώντας μια μεγάλη τρύπα στο πάρκινγκ και αναγκάζοντας τις Αρχές να προβούν στην εκκένωση του νοσοκομείου.

Σημειώνεται ότι το νοσοκομείο δέχεται και περιστατικά COVID-19. Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχουν πληροφορίες για τραυματίες.

A giant sinkhole swallowed vehicles and installations in a hospital car park in Naples. It is estimated to be 50 meters by 50 and is at least 15 meters deep, according to Vigili del Fuoco. No injuries have been reported as a result of the incident. pic.twitter.com/Z4K9nlmiuf

