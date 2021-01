Εισβολή στο Καπιτώλιο: Συγκλονιστικό βίντεο ήρθε στο φως της δημοσιότητας από την εισβολή στο Καπιτώλιο, από εξαγριωμένο όχλο του Ντόναλντ Τραμπ. Στο βίντεο απεικονίζεται η στιγμή που οι βάνδαλοι επιχειρούν να εισβάλλουν στο κτίριο και η αστυνομία αντιστέκεται. Οι οπαδοί του Τραμπ πίεζαν ασφυκτικά έναν αστυνομικό, ο οποίος φώναζε για βοήθεια. Οι εισβολείς έπαιρναν ασπίδες από τους αστυνομικούς και φώναζαν «αφήστε μας να μπούμε».

While we have seen videos of the Capitol Police running away, opening barriers and taking selfies, there is another side to the story. These Capitol Policemen, decked out in riot gear, are fighting to the death to keep the rioters out, one crushed in the doors #CapitolRiots pic.twitter.com/6E24C9iQFR

— Cyrus Sanati (@BeyondBlunt) January 8, 2021