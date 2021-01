Η Priya Amin είναι μία εργαζόμενη μητέρα, που τη δύσκολη αυτή περίοδο καλείται να συνδυάσει τηλεργασία, δουλειές στο σπίτι και φροντίδα των δύο παιδιών της. Λίγες ημέρες πριν, ο επτάχρονος γιος της, της έδωσε μία ζωγραφιά που έφτιαξε για αυτήν. Η πρώτη της αντίδραση ήταν να τον συγχαρεί για τη δημιουργία του, όταν όμως την κοίταξε πιο προσεκτικά ξαφνιάστηκε και προβληματίστηκε.

Η ζωγραφιά απεικονίζει μία μητέρα να δουλεύει στον υπολογιστή. Στο πάτωμα δίπλα της κάθεται ένα στεναχωρημένο αγοράκι που τη ρωτάει: «Μαμά, τελείωσες;» και η μαμά απαντά «Όχι».

Η Prya ανέβασε τη δημιουργία του γιου της στο LinkedIn η οποία και έγινε viral, όχι επειδή είναι εντυπωσιακή, αλλά για το μήνυμα που περνάει.

«Το μόνο που ήθελα όταν την είδα, ήταν να κλείσω επιτόπου το laptop και να περάσω χρόνο με τα παιδιά μου» δήλωσε η Priya στο goodmorningamerica.com. «Νομίζω ότι πολλοί γονείς αισθάνονται το ίδιο ειδικά εν μέσω καραντίνας που δουλειά και οικογενειακή ζωή έχουν συγκρουστεί. Η ζωγραφιά του γιου μου, μου υπενθύμισε πόσο δύσκολο είναι αυτό»

Όταν άρχισε να δουλεύει από το σπίτι λόγω πανδημίας, ξυπνούσε στις τέσσερις το πρωί ώστε μετά να μπορεί να ασχοληθεί με τα παιδιά και να δουλέψει ξανά το βράδυ, κάτι που όπως αναφέρει στη συνέντευξή της όμως, δεν ήταν εφικτό.

«Ήταν εφιάλτης και τελικά ανέφικτο. Συνειδητοποίησα ότι και κανένας άλλος γονιός από την ομάδα μου δεν μπορούσε να δουλέψει έτσι».

Η Priya δήλωσε στο goodmorningamerica.com ότι από τη μία χαίρεται που τα παιδιά της θέλουν να περνούν χρόνο μαζί της, από την άλλη όμως, χρειάζεται πολλή περισσότερη δουλειά για να βρεθεί η ισορροπία.

Ραγδαία αύξηση της τηλεργασίας

Σύμφωνα με έρευνα της Strategy Analytics, ο αριθμός των ατόμων, που εργάζονται από το σπίτι, μακροπρόθεσμα θα μπορούσε να αυξηθεί έως και 300%, σε σχέση με τα επίπεδα πριν από την πανδημία του νέου κορονοϊού.

Το τοπίο της απασχόλησης μεταμορφώνεται ριζικά, καθώς εκατομμύρια εργαζόμενοι ανά τον κόσμο δηλώνουν ότι θα ήθελαν να συνεχίσουν να εργάζονται από το σπίτι για πάντα.

Η εκτεταμένη τηλεργασία αναμένεται να έχει ραγδαίες συνέπειες στο εργασιακό περιβάλλον και όχι μόνο. Για παράδειγμα, θα έχει ως αποτέλεσμα την εξάλειψη δισεκατομμυρίων ταξιδιών και μετακινήσεων των εργαζομένων, αλλά και τη σταδιακή μείωση των φυσικών εργασιακών χώρων γραφείων. «Μια μετατόπιση αυτού του μεγέθους θα είχε σημαντικές επιπτώσεις για τις μεταφορές και άλλους τομείς, με δισεκατομμύρια ταξίδια μετακινήσεων να εξαλείφονται κάθε χρόνο», αναφέρουν οι αναλυτές.

Να σημειωθεί ότι η μελέτη «After the Pandemic: Scaling the Impact of Sustained Work from Home Behaviors» βασίστηκε σε 9.000 διαδικτυακές συνεντεύξεις στις ΗΠΑ, τη Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο, που πραγματοποιήθηκαν τον Μάρτιο, τον Απρίλιο και τον Μάιο του 2020.

