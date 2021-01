Το Ηνωμένο Βασίλειο δεν ανήκει πλέον στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τα όσα συμβαίνουν στα σύνορα της χώρας χαρακτηρίζονται τουλάχιστον ως τραγελαφικά. Ολλανδική τηλεόραση κατέγραψε τους ελέγχους στα σύνορα και δείχνει τελωνειακούς να κατάσχουν το σνακ του οδηγού λέγοντάς του χαρακτηριστικά: «Καλώς ήρθατε στο Brexit».

Next time people tell you there’s no new friction at the borders because of Brexit, you can show them this Dutch TV clip of drivers being stopped and having their lunches confiscated. pic.twitter.com/B9eZfDWKFB

— OwenAdamsYT (@OwenAdamsYT1) January 10, 2021