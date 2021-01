Καλόγριες από την Βοστόνη της Μασαχουσέτης αποφάσισαν να…ταρακουνήσουν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όταν ξεκίνησαν να ”ανεβάζουν” βίντεο στο TikTok, μέσα από τον προσωπικό λογαριασμό τους με όνομα οι «Κόρες του Αγίου Παύλου» (Daughters of Saint Paul).

Οι καλόγριες έχουν καταφέρει να συγκεντρώσουν περισσότερους από 45.000 followers, ανεβάζοντας τόσο χορευτικά βίντεο, όσο και…challenges. Μάλιστα, σε ένα από αυτά δέχονται την πρόκληση This or That, διαλέγοντας μεταξύ πρωινής ή βραδινής προσευχής, νηστεία Χριστούγεννα ή Πάσχα, χαρίζοντας στιγμές γέλιου στους πιστούς ακόλουθούς τους. Τα βίντεο που αναρτούν δέχονται εκατοντάδες σχόλια και κοινοποιήσεις, ενώ οι ακόλουθοι του λογαριασμού αυξάνονται ολοένα και περισσότερο.

«Είδα την τάση να αναδύεται στο TikTok και σκέφτηκα: Θα μπορούσαμε να το κάνουμε τέλεια εμείς οι καλόγριες. Η αποστολή μας στην Εκκλησία είναι να φέρουμε τον Ιησού κοντά στον κόσμο χρησιμοποιώντας τις πιο σύγχρονες και αποτελεσματικές μορφές μέσων. Εξακολουθούμε να δοκιμάζουμε πράγματα και να βρίσκουμε πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτή την πλατφόρμα. Υπάρχουν τόσες πολλές δυνατότητες στο TikTok, γι’ αυτό θέλουμε να είμαστε εκεί» εξηγεί η αδερφή Μπέθανι για την χρήση του social media από τις καλόγριες.

