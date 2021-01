Ο Κινέζος δισεκατομμυριούχος και ιδρυτής του ομίλου Alibaba, ο Τζακ Μα, έκανε σήμερα την πρώτη εμφάνισή του από τον Οκτώβριο, με βιντεοσκοπημένο μήνυμά του σε ομάδα δασκάλων, περιορίζοντας τις ανησυχίες για την ασυνήθιστη απουσία του από τη δημόσια ζωή και οδηγώντας σε άλμα τις μετοχές του κολοσσού του ηλεκτρονικού εμπορίου.

#Alibaba founder Jack Ma Yun @JackMa, the English teacher turned entrepreneur, met with 100 rural teachers from across the country via video link on Wednesday. “We’ll meet again after the [COVID-19] epidemic is over,” he said to them: report pic.twitter.com/oj2JQqZGnI

— Global Times (@globaltimesnews) January 20, 2021