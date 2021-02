Ήταν ένα ημίχρονο του περίφημου αγώνα του Super Bowl που δεν έμοιαζε με τίποτα απ’ όσα έχουμε δει στο παρελθόν. Η κάμερα εστίασε σε ένα πολυτελές σπορ αυτοκίνητο, μέσα στο οποίο βρισκόταν ο The Weeknd. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα ο Καναδός τραγουδιστής και παραγωγός κατευθύνθηκε περπατώντας προς τη σκηνή.

Ο The Weeknd στην πραγματικότητα έπαιξε, επί 12 λέπτά για 25.000 θεατές από… χαρτόνι, που είχαν τοποθετηθεί στις θέσεις του σταδίου Raymond James, στη Φλόριντα. Ήταν η πρώτη φορά στην 55χρονη ιστορία του θεσμού που ο αγώνας πραγματοποιήθηκε χωρίς θεατές, λόγω της πανδημίας του κορονοϊού.

Πρώτο τραγούδι που ερμήνευσε ο The Weeknd ήταν το «Starboy», ενώ στη συνέχεια ακολούθησε το «The Hills». Άλλα κομμάτια που τραγούδησε στην custom-made σκηνή στο Στάδιο Raymond James ήταν τα: «Can’t Feel My Face», «I Feel It Coming» και φυσικά την μεγάλη επιτυχία «Blinding Lights» και το «Save Your Tears» από το πρόσφατο άλμπουμ «After Hours».

Ο Weeknd λοιπόν κατάφερε να κερδίσει το κοινό. Υπήρξε βέβαια και μια στιγμή στην εμφάνισή του όπου ο τραγουδιστής έπρεπε να μπει σε έναν ιδιότυπο λαβύρινθο από καθρέπτες.

Κανείς δεν ξέρει με σιγουριά να πει αν το original act του ράπερ ήταν τέτοιο που να πρέπει να δείξει πως έχει χαθεί ή αν απλά ο Weeknd όντως χάθηκε και χρειάστηκε να μπει ο στρατός των χορευτών του για να τον οδηγήσει στην έξοδο.

Πάντως τα tweets από τη συγκεκριμένη σκηνή έκαναν viral την εμφάνιση του ράπερ για έναν ακόμα λόγο.

