Μια ομάδα ψαράδων βρισκόταν στα ανοικτά των ακτών του νοτιοανατολικού Κουίνσλαντ της Αυστραλίας, όπου ένας μεγάλος λευκός καρχαρίας – από το πουθενά – εμφανίστηκε μπροστά τους.

Στο βίντεο, που κυκλοφορεί στο Twitter, φαίνεται ο καρχαρίας να έχει εντοπίσει την πετονιά που κρεμόταν από τη βάρκα και στη συνέχεια να βγάζει το κεφάλι του από το νερό για να ρίξει μια ματιά τριγύρω. Οι ψαράδες «γνώρισαν» τον τρόμο και κράτησαν την αναπνοή τους καθώς ο μεγάλος λευκός καρχαρίας ακουμπούσε στη βάρκα τους.

Ευτυχώς ο καρχαρίας απομακρύνθηκε και οι ψαράδες έμειναν σώοι, μη μπορώντας να πιστέψουν αυτό που τους συνέβη.

Ο Luke Bradnam του 9News μοιράστηκε το βίντεο, το οποίο έκτοτε έγινε viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο ίδιος έγραψε στο Twitter: «Ο πατέρας μου είναι ο πιο διάσημος άνθρωπος που έχω δει ποτέ: “Μεγάλος λευκός καρχαρίας που ελέγχει το σκάφος των φίλων μου σήμερα το πρωί στα ανοιχτά του SEQ».

Ένας έγραψε στα σχόλια: «Χριστέ μου, ποιες είναι οι πιθανότητες να συναντήσει κανείς έναν μεγάλο λευκό καρχαρία στον ωκεανό».

Great White checking out my mates boat this morning off SEQ, find out where tonight @9NewsQueensland @9NewsGoldCoast pic.twitter.com/02rESaQBGR

— Luke Bradnam (@LukeBradnam) November 24, 2022