Τα Βραβεία Grammy 2023 ολοκληρώθηκαν με μεγάλη νικήτρια την Beyonce. Την ώρα που όλοι ήταν ενθουσιασμένοι στη γιορτή του τραγουδιού, ο 50χρονος Ben Affleck δεν φάνηκε να το απολαμβάνει. Ο ηθοποιός δείχνει εντελώς αδιάφορος δίπλα στην εκθαμβωτική σύζυγό του, Jennifer Lopez, η οποία έδειχνε ενθουσιασμένη.

Grammy 2023: Η κυριαρχία της Beyonce -Έσπασε το ρεκόρ των βραβείων

Οι κάμερες ήταν «κολλημένες» πάνω στον Ben Affleck και κατέγραψαν μια στιγμή που έγινε viral στα social media.

Ben Affleck looks like he’d rather be at Dunkin #Grammys pic.twitter.com/tpRxT3x4ZJ — philip lewis (@Phil_Lewis_) February 6, 2023

Ο Ben Affleck δεν θα μπορούσε να λείπει από τη βραδιά, καθώς συνόδεψε τη σύζυγό του, Jennifer Lopez. Η παρουσία του δεν πέρασε απαρατήρητη και δίχως να το θέλει, έγινε ένα από τα πιο πολυσυζητημένα πρόσωπα της βραδιάς.

Ben Affleck is every guy at his wife’s work party #Grammys2023 #grammys pic.twitter.com/ge0X0IiKnC — Jeff Dwoskin Has A Podcast (@bigmacher) February 6, 2023

«Ο Ben Affleck μοιάζει σαν να προτιμά να είναι στα Dunkin» έγραψε ο δημοσιογράφος Φίλιπ Λιούις στο Twitter, αναφερόμενος στο διάσημο πάθος του για τα Dubkin’ Donuts. Ένας άλλος ανέφερε: «Ben Affleckμοιάζει σαν να προτιμά να είναι στον οδοντίατρο» με έναν άλλον να προσθέτει: «Ben Affleck ανοιγόκλεισε τα μάτια σου αν είσαι καλά».

Ben Affleck at the Grammys is me any time I have to be on a zoom call. pic.twitter.com/V2eZZ14qos — jennifer (@themissjenn) February 6, 2023

Ακολουθήστε το Flash.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις