Έναν απίθανο τρόπο να τρολάρει την επικαιρότητα βρήκε η Goodyear, στέλνοντας μήνυμα με αφορμή την κατάριψη κινεζικών μπαλονιών από τις ΗΠΑ.

Το αερόστατο της γνωστής εταιρείας ελαστικών Goodyear πέταξε πάνω από τον αγώνα αυτοκινήτου Daytona 500 με ένα μήνυμα στην ψηφιακή του οθόνη και έγινε viral.

«Μην πυροβολείτε!» έγραφε χαρακτηριστικά το μήνυμα που ξετρέλανε τους θεατές και κάνει τον γύρο των social media.

Ο Daytona 500 είναι αγώνας αυτοκινήτων τύπου NASCAR, που διεξάγεται κάθε χρόνο στη διεθνή πίστα της παραλίας της Ντεϊτόνα, στη Φλόριντα των ΗΠΑ. Ο αγώνας διεξήχθη την Κυριακή, 19 Φεβρουαρίου, και οι fans παρατήρησαν ότι το εμβληματικό αερόστατο της εταιρείας Goodyear έγινε δημιουργικό και επίκαιρο με το φετινό μήνυμά του.

👽 Fear not! It’s just the @GoodyearBlimp flying high above @DAYTONA for the #DAYTONA500. Tell the @AFThunderbirds to call off their friends. #WeGood ✈️ 😜 #NoUFO pic.twitter.com/4icam3ryH9

— SiriusXM NASCAR Radio (Ch. 90) (@SiriusXMNASCAR) February 19, 2023