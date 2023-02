Πολωνία: To βίντεο που κυκλοφόρησε στο Twitter καταγράφει μια τούμπα από την σκάλα του Air Force One.

Το αεροπλάνο βρισκόταν στην Πολωνία όπου μετέφερε τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν.

Ο Αμερικανός πρόεδρος επισκέφτηκε πριν από δύο ημέρες αιφνιδιαστικά το Κίεβο, ενόψει της συμπλήρωσης ενός χρόνου από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, διαβεβαιώνοντας τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι σχετικά με την ακλόνητη υποστήριξη των ΗΠΑ «για όσο χρειαστεί».

Αυτό που προκάλεσε μεγάλη συζήτηση είναι η ταυτότητα του ατόμου που φαίνεται στο βίντεο να μπουρδουκλώνεται και να πέφτει από τα σκαλιά του Air Force One.

Who fell out of Air Force One in Poland? pic.twitter.com/hg9EdAY9R3

— @amuse (@amuse) February 21, 2023