Το αμερικανικό αεροσκάφος της εταιρείας Southwest πραγματοποίησε κατεπείγουσα προσγείωση στην Κούβα, χθες, Κυριακή (6/3).

Ευτυχώς κανένας από τους επιβάτες δεν τραυματίστηκε σοβαρά.

Το αεροσκάφος μετά την απογείωσή του από το αεροδρόμιο της Αβάνας, της πρωτεύουσας της Κούβας, υπέστη βλάβη εν ώρα πτήσης, όπως ανακοίνωσε η Corporación de la Aviación Cubana (CACSA).

Ειδικότερα, το αεροσκάφος, που δεν διευκρινίστηκε πόσους επιβάτες μετέφερε, εκτελούσε πτήση από την πρωτεύουσα της νήσου προς το Φορτ Λόντερντεϊλ, στη Φλόριντα, στις νότιες ΗΠΑ.

Το Boeing 737 της εταιρείας Southwest (SWA 3923) υπέστη βλάβη σε έναν από τους κινητήρες του κατά τη διάρκεια της διαδικασίας της απογείωσης.

Το συμβάν σημειώθηκε στις 12:05 (σ.σ. τοπική ώρα· στις 19:05 ώρα Ελλάδας). Το αεροσκάφος «έλαβε άδεια να προσγειωθεί» στο αεροδρόμιο Χοσέ Μαρτί, πρόσθεσε. «Οι επιβάτες απομακρύνθηκαν και είναι καλά στην υγεία τους. Τα αίτια του ατυχήματος ερευνώνται», σύμφωνα με την CACSA.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα μέσων ενημέρωσης που επικαλείται το ΑΠΕ-ΜΠΕ και βίντεο από κινητό τηλέφωνο επιβάτη, ένας κινητήρας του αεροσκάφους έπιασε φωτιά όταν χτυπήθηκε από πουλιά.

Στο βίντεο που τράβηξε επιβάτης με κινητό, η καμπίνα των επιβατών εικονίζεται να γεμίζει καπνό, ενώ πανικόβλητοι γονείς προσπαθούν να δείξουν στα παιδιά πώς να φορέσουν τις μάσκες οξυγόνου.

Δείτε το βίντεο.

Cuba 🇨🇺 | A Southwest Airlines plane fills with smoke as it takes off from Havana International Airport, forcing it to make an emergency landing shortly after takeoff after one of its engines caught fire. pic.twitter.com/iJJ1yiswSb

— Sophia Lambert 🇺🇸 (@DV16FDS5V) March 6, 2023