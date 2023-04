Μεξικό: Το βίντεο τραβήχτηκε στην Τιχουάνα και καταγράφει την κατάρρευση ενός κτιρίο με ιδιαίτερο τρόπο.

Το βίντεο δόθηκε στη δημοσιότητα από τη δήμαρχο της πόλης, Montserrat Caballero, και δείχνει το κτίριο να ξεκολλά από το έδαφος, να κατρακυλά από ένα λόφο και να καταλήγει στον δρόμο, όπου φαίνεται να διαλύεται μέσα σε ένα σύννεφο σκόνης.

Όπως έγινε γνωστό, η κατάρρευση του κτιρίου προκλήθηκε έπειτα από κατολίσθηση, τη δεύτερη στην περιοχή μέσα σε λίγες ημέρες.

Video posted on social media showed the moment a building collapsed onto a road in Tijuana, Mexico pic.twitter.com/0UxBfYSXg0

— Reuters (@Reuters) April 11, 2023