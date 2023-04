Έλον Μασκ: Ο μεγιστάνας και ιδιοκτήτης του Twitter λατρεύει να τρολάρει τον εαυτό του και δεν χάνει ποτέ την ευκαιρία να το κάνει.

Είναι πάντα πολύ ενεργός στην πλατφόρμα και κάνει συνεχώς αναρτήσεις. Το πιο πρόσφατο συμβάν ήταν η απάντηση του σε ανάρτηση χρήστη που διαχειρίζεται ένα αρκετά δημοφιλές προφίλ στο twitter.

Ο χρήστης Gaut ανάρτησε μια φωτογραφία με ένα άδειο δωμάτιο, που είχε μόνο ένα στρώμα, έναν φορητό υπολογιστή, μια τσάντα και κάποια ρούχα στο πάτωμα.

Τη φωτογραφία συνόδευσε με τη λεζάντα, «Ο Ελον Μασκ έχει περιουσία 188 δισ. δολάρια. Ένας από τους πλουσιότερους ανθρώπους στον κόσμο. Αυτό είναι το δωμάτιό του».

Elon Musk is worth $188B.

One of the richest people in the world.

This is his bedroom: pic.twitter.com/fdgqooYbKj

— gaut (@0xgaut) April 10, 2023