Game of Thrones: Ο Χάφορ Τζούλιους Μπγιόρνσον έγιεν γωνστός από τον ρόλο του ως το «Βουνό», στην επιτυχημένη σειρά.

Ο Ισλανδός σηκώνει συστηματικά πολλά κιλά , μάλιστα το 2018 είχε αναδειχθεί ο πιο δυνατός άνθρωπος του πλανήτη.

Πρόσφατα όμως, υπέστη τον πιο σοβαρό τραυματισμό της καριέρας του, όταν προσπάθησε να σηκώσει 252 κιλά σε πάγκο.

Όπως φαίνεται στο βίντεο σήκωσε τα κιλά όταν ξαφνικά ακούστηκε ένα ανατριχιαστικό «κρακ» και οι συνεργάτες του έτρεξαν αμέσως να τον βοηθήσουν.

Είχαν προηγηθεί επιτυχημένες άρσεις 230 κιλών και 240 κιλών με τον Μπγιόρνσον να τραυματίζεται στην προσπάθειά του να σπάσει το προσωπικό του ρεκόρ στα 252,2 κιλά.

«Θα πρέπει να υποβληθώ σε χειρουργείο αν έχω πάθει τόσο σοβαρό τραυματισμό. Είμαι πάντως οκ αν σκεφτείς όλη την κατάσταση. Είναι δύσκολο. Είμαι αριστερόχειρας και δυσκολεύομαι ακόμα και να βάλω το εσώρουχό μου» δήλωσε μέσα από το κανάλι του στο YouTube αναρτώντας παράλληλα μια φωτογραφία που δείχνει το σημείο και την έκταση του τραυματισμού του.

«Έτσι είναι η ζωή. Θα πρέπει να δω πώς θα επανέλθω όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Είναι ένα νέο κεφάλαιο για τη ζωή μου. Είναι κυριολεκτικά ο σοβαρότερος τραυματισμός της καριέρας μου» κατέληξε ο Ισλανδός.

Pec tear update on my YouTube channel. Thank you all for the support, kind messages and love during these challenging times ahead. It really means the world to me. This is just a challenge and a small setback. I’ll come back stronger 🙏 Peace and love, Hafthor. Link in my bio pic.twitter.com/ya9zgrnsjB

— Hafþór J Björnsson (@ThorBjornsson_) April 17, 2023