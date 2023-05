Σαρωτικός ανεμοστρόβιλος “εισέβαλε” σε μεγάλο αυτοκινητόδρομο στη Νότια Φλόριντα, στις ΗΠΑ, έξω από το Παλμ Μπιτς Γκάρντενς.

Κάμερα οδηγού κατέγραψε τη στιγμή που ο ανεμοστρόβιλος μπαίνει στον αυτοκινητόδρομο και παρασύρει όχημα, το οποίο βρίσκεται λίγα μέτρα μπροστά.

Το αυτοκίνητο, που έπεσε στη δίνη του φαινομένου, φαίνεται να πετιέται στον αέρα σαν να είναι χάρτινο και να αναποδογυρίζει μαζί με τους επιβαίνοντες.

Whoa! I hope everyone is okay. Check out this insane tornado video out of Palm Beach Gardens. Note the flipped car! @CBS12 @natwxdesk pic.twitter.com/jh6FBBIi4C

— Michael Ehrenberg (@MichaelCBS12) April 29, 2023