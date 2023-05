Met Gala 2023: Μια απρόσκλητη επισκέπτρια, ένα έντομο που προκαλεί συνήθως πανικό κατά την εμφάνιση του, αποφάσισε να περπατήσει στο κόκκινο χαλί μαζί με τους επίτιμους καλεσμένους.

Ο λόγος για μια κατσαρίδα, η οποία έστρεψε τα φώτα και τα φλας των φωτογράφων επάνω της και έγινε αμέσως viral.

Πολλά ήταν τα χιουμοριστικά σχόλια των χρηστών των social media για την εμφάνιση της κατσαρίδας στο κόκκινο χαλί του Met Gala. Ένας έγραψε: «Φαντάσου την κατσαρίδα να ήταν η πιο καλοντυμένη στο Met Gala», ενώ άλλος είπε «Πραγματικά, η κατσαρίδα που έκλεψε την παράσταση και “περπάτησε” στο κόκκινο χαλί του Met Gala είναι το πιο φανταστικό πράγμα που έχω δει σε ολόκληρη τη ζωή μου».

Βέβαια, η κατσαρίδα μπορεί να «ρίσκαρε» να πάει ακάλεστη στο Met Gala, δεν είχε όμως αίσιο τέλος η περιπέτειά της, καθώς κάποιος την πάτησε, προκειμένου να μην προκαλέσει επιπλέον σύγχυση στους καλεσμένους.

Kevin Mazur poses with his photo of the cockroach at the #MetGala. https://t.co/OcPy5ckhQN pic.twitter.com/MFkFn8eyUk

— Variety (@Variety) May 2, 2023