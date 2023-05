Λος Άντζελες: Σύμφωνα με τις μαρτυρίες των θεατών μια νέα κοπέλα φαίνεται πως είχε οργασμό κατά τη διάρκεια κονσέρτου της φιλαρμονικής.

Σύμφωνα με τις μαρτυρίες τις οποίες παρουσίασαν οι Los Angeles Times, το περιστατικό συνέβη την περασμένη Παρασκευή στο κονσέρτο για την 5η Συμφωνία του Τσαϊκόφσκι που πραγματοποιήθηκε στο Walt Disney Concert Hall στο Λος Άντζελες.

«Όλοι γύρισαν για να δουν τι συνέβη. Εγώ είδα το κορίτσι μετά από ό,τι είχε συμβεί και εκτιμώ ότι είχε έναν οργασμό γιατί ανάσαινε βαριά και ο σύντροφός της χαμογελούσε και την κοιτούσε – σαν να ήθελε να μην την ντροπιάσει. Ήταν κάτι όμορφο» δήλωσε στους Times η Μόλι Γκραντ.

Αυτόπτης μάρτυρας ήταν και ο αδερφός του ηθοποιού Ρέιφ Φάινς, Μάγκνους Φάινς ο οποίος έγραψε στο Twitter ότι «μια γυναίκα στο κοινό είχε έναν δυνατό και πλήρη οργασμό κατά τη διάρκεια της 5ης Συμφωνίας. Η ορχήστρα συνέχισε με ευγένεια».

Στα social media κυκλοφόρησε, μάλιστα, και ένα ηχητικό απόσπασμα στο οποίο φέρεται να έχει καταγραφεί η επίμαχη στιγμή.

During Tchaikorskys 5th symphony at the LA Philharmonic last night, apparently, a woman had a full-body orgasm just from the music. It was recorded. pic.twitter.com/uLJIGvJ3yQ

Αν και ορισμένοι υποστήριξαν ότι η κραυγή της γυναίκας οφειλόταν σε κάποιο ιατρικό περιστατικό, η πιανίστρια Σάρον Σου σε δική της ανάρτηση υποστήριξε ότι «το τσέκαρα με κάποιον που εργάζεται στην φιλαρμονική και μου το επιβεβαίωσε» ότι ο οργασμός ήταν πραγματικός και ότι η ορχήστρα συνέχισε να παίζει.

