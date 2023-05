Μία κάμερα τοποθετημένη στο ταμπλό ενός οχήματος κατέγραψε τη στιγμή που μια γυναίκα εμφανίζεται πίσω από κάτι θάμνους και πηδά μπροστά στο καπό του αυτοκινήτου προτού ο οδηγός προλάβει να αντιδράσει, κάτι που δημιουργεί υποψίες για περιστατικό ασφαλιστικής απάτης ή και απόπειρα κλοπής αυτοκινήτου.

Το βίντεο, που δημοσιεύτηκε στη σελίδα Dash Cam Owners Australia στο Facebook, τραβήχτηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης στο Browns Plains, νότια του Brisbane. Μια γυναίκα με σκούρα μαλλιά, φορώντας τζιν και ανοιχτόχρωμο φούτερ με κουκούλα, φαίνεται να τρέχει ξαφνικά από την αριστερή πλευρά του δρόμου μπροστά από το κινούμενο όχημα. Όπως καταγράφει η κάμερα σταματά για λίγο και μετά πηδά προς το καπό καθώς ο οδηγός φρενάρει, χτυπώντας την και ρίχνοντάς την στο έδαφος.

Ο οδηγός κάνει όπισθεν καθώς ένας άντρας τρέχει από την άλλη πλευρά του δρόμου προς την πλευρά της γυναίκας, φωνάζοντας στον οδηγό να σταματήσει – αλλά το άτομο πίσω από το τιμόνι δεν συνεχίζει. «Βίντεο Dashcam από περιστατικό ασφαλιστικής απάτης», έγραψε η σελίδα.

Υπήρχαν αρκετοί άνθρωποι που πλησίασαν το όχημα αμέσως μετά το συμβάν και ο οδηγός τράπηκε σε φυγή «λόγω του κινδύνου κλοπής αυτοκινήτου/ ή υποψίας για δόλια αξίωση»…

Πάντως, εκπρόσωπος της αστυνομίας του Κουίνσλαντ είπε ότι η αστυνομία «γνώριζε για ένα βίντεο που κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όπου μια γυναίκα βγαίνει μπροστά από ένα όχημα με αποτέλεσμα να χτυπηθεί, στο Browns Plains στις 2 Μαΐου». Ο οδηγός ανέφερε το περιστατικό στην αστυνομία λίγο μετά το συμβάν», συμπλήρωσε.

Η αστυνομία έφτασε στο σημείο αλλά δεν κατάφερε να εντοπίσει τους εμπλεκόμενους. Δεν έχει υποβληθεί επίσημη καταγγελία στην αστυνομία μέχρι τώρα, ωστόσο οι έρευνες συνεχίζονται για τις συνθήκες γύρω από το συμβάν». Το βίντεο έχει προβληθεί περισσότερες από 70.000 φορές και έχει συγκεντρώσει σχεδόν 1.000 σχόλια. «Είχα ένα από αυτά», έγραψε ένας άντρας.

«Έφυγα καθώς υπήρχε μια ομάδα από αυτούς που κρυβόταν στους θάμνους. Κάλεσαν την αστυνομία και ανέφεραν ένα χτύπημα. Η αστυνομία ήρθε και έψαχνε για κάμερες», γράφει η New York Post.

«Δεν έγινε καμία ενέργεια καθώς το κορίτσι έκανε ακριβώς το ίδιο πράγμα. Έτρεξα έξω και σταμάτησα. Μετά έπεσε πάνω στο αυτοκίνητό μου. Είναι απάτη και απόπειρα κλοπής αυτοκινήτων. Αυτό είναι πολύ κοινό στην Ευρώπη και γίνεται συχνό φαινόμενο και εδώ» ανέφερε κάποιος. «Απατεώνες που χτυπιούνται με αυτοκίνητο για να πάρουν αποζημίωση» έγραψε ένας άλλος.

