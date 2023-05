Φαρσέρ κούρεψαν τον γκαζόν της «Βασιλικής Ημισελήνου» στο Μπαθ της Αγγλίας σε σχήμα πέους λίγες ώρες πριν από τη στέψη του βασιλιά Καρόλου Γ’.

Συγκεκριμένα, το βράδυ της Πέμπτης (4/5), άγνωστοι σχημάτισαν στο γκαζόν “ακατάλληλο” σχήμα μήκους σχεδόν 10 μέτρων. Στο «Royal Crescent» έχει προγραμματιστεί μια μεγάλη γιορτή σήμερα για τη στέψη του βασιλιά. Πρόκειται για μια περιοχή που περιβάλλεται από μια ημισέληνο πολυτελών κατοικιών του 18ου αιώνα.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν εντοπιστεί οι βάνδαλοι, οι φωτογραφίες από το σημείο έχουν γίνει viral στα social media. Ωστόσο, έχουν ήδη γίνει εργασίες προκειμένου να εξαφανιστεί το πέος.

Pranksters have mown a giant Penis into a famous 'perfect lawn' on one of Britain's most exclusive streets – just days before a Coronation party there.

Residents of the posh Royal Crescent in Bath were stunned to see the large penis on the grass outside their homes 😂😂 pic.twitter.com/C4GdTDeG0K

— Riz 🌹🇬🇧 (@___Mezzala) May 5, 2023