Ορισμένοι χρήστες του Twitter είναι πεπεισμένοι ότι η Μέγκαν Μαρκλ εμφανίστηκε μεταμφιεσμένη στη στέψη του βασιλιά Καρόλου Γ΄ το Σάββατο (6/5), παρά το γεγονός ότι όπως ανακοινώθηκε έμεινε στην Καλιφόρνια με τα παιδιά της, Άρτσι και Λίλιμπετ.

Οι “αετομάτηδες” πρόσεξαν ιδιαίτερα έναν ξεχωριστό καλεσμένο ανάμεσα στους 2.200 καλεσμένους στο Αββαείο του Γουέστμινστερ, υποστηρίζοντας ότι ο παρευρισκόμενος έμοιαζε σαν να κάλυπτε την ταυτότητά του.

Ένα άτομο μάλιστα πρότεινε ότι θα μπορούσε να είναι η 41χρονη Δούκισσα του Sussex, η οποία… μπήκε κρυφά στην εκδήλωση. «[Meghan], δεν μας κοροϊδεύεις…» έγραψαν στο Twitter.

Κάποιος άλλος αστειεύτηκε ότι ήταν η ηθοποιός του «Snowpiercer» Tilda Swinton, 62 ετών, «βαθιά στον χαρακτήρα».

My favourite for that picture was “tilda swinton deep in character”

