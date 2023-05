TikTok: Κατά τη διάρκεια εκπομπής για τη ζωντανή μετάδοση του αγώνα της Νιουκάστλ με την Άρσεναλ ο αστέρας Τομ Γκάρατ, έσπασε το χέρι του σε μπρα ντε φερ

Το περιστατικό σημειώθηκε στο ημίχρονο όταν ο Γκάρατ έκανε μπρα ντε φερ με τον Θίο Μπέκερ ο οποίος είναι, επίσης, γνωστός για τα βίντεό του στο YouTube.

Στο βίντεο, μάλιστα, ακούστηκε το κρακ από το σπάσιμο του χεριού του Γκάρατ.

nah tom Garratt just snapped his arm doing an arm wrestle with theo baker , hopes he ok😳 pic.twitter.com/VQhsApJltU

