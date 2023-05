Στέψη Βασιλιά Καρόλου: Τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης «πλημμύρισαν» χθες από σχόλια για το παρατράγουδο της τελετής καθώς το Ουέστμίνστερ και άλλες περιοχές του Λονδίνου γέμισαν με τα περιττώματα των αλόγων του Βασιλικού Ιππικού και της βρετανικής αστυνομίας.

Τα αγαπημένα ζώα προσέφεραν λάμψη και θέαμα την ημέρα της στέψης αλλά ταυτόχρονα και τόνους κοπριάς με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τους Λονδρέζους και τα εκατομμύρια φανατικών του Στέμματος που έσπευσαν να παρακολουθήσουν το μυστήριο.

Και δεν ήταν μόνο τα 8 άλογα της Στέψης που έσερναν τη βασιλική άμαξα – Αϊκον, Σάντοου, Μίλφορντ Χέβεν, Νιούαρκ, Εκο, Νάιτσμπριτζ, Τάιρον και η Μεγκ, αλλά και τα άλογα της έφιππης αστυνομίας που σε μία πρωτοφανή επίδειξη δύναμης πλημμύρισαν το Λονδίνο.

«Σαν είσαι βασιλιάς, δική σου η λάμψη, δικό σου και το σκ@τό…», έγραφαν οι χρήστες του διαδικτύου, μεταξύ σοβαρού και αστείου….

Όπως παρατήρησαν οι χρήστες του Twitter με φλέγμα: από τη λάμψη στην κοπριά.

«Είναι ξεκαρδιστικό ότι τα βασιλικά άλογα ρίχνουν το βασιλικό τους χέσιμ@, αγνοώντας επιδεικτικά όσους βρίσκονται κοντά τους», έγραψε ένας χρήστης του Twitter, ενώ άλλος σημείωνε: «Πάντα με εντυπωσίαζε το πώς τα άλογα μπορούν να περπατούν και να χέζουν ταυτόχρονα – το εμπορικό κέντρο είναι γεμάτο από σκ@τ@ τώρα που μιλάμε».

Άλλοι πάλι απορούσαν τι να απέγιναν τα πλυστικά μηχανήματα των δρόμων του Λονδίνου ή γέλαγαν χαιρέκακα, όταν η Αστυνομία ενημέρωνε τον κόσμο να μη βγαίνει από τη γραμμή – την οποία προηγουμένως την είχαν «τιμήσει» τα αλογάκια.

The only thing I enjoy when the royals do all this pageantry is watching when people have to walk in the horse poo cause they aren’t allowed out of line pic.twitter.com/AQsJHV5EfK

— romanceandgloom (@romanceandgloom) May 6, 2023