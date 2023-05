Χαβάη: Στο καγιάκ επέβαινε ένας ψαράς, ο Scott Haraguchi, ο οποίος είδε ξαφνικά τα σαγόνια του καρχαρία να πλησιάζουν καταπάνω του.

«Άκουσα έναν ήχο που ακουγόταν σαν μια βάρκα που κατευθυνόταν προς το μέρος μου και κοίταξα και είδα αυτό το μεγάλο καφέ πράγμα. Στην αρχή νόμιζα ότι ήταν χελώνα, αλλά μετά με χτύπησε και συνειδητοποίησα ότι ήταν ένας καρχαρίας – τίγρης», ανέφερε ο Haraguchi στο KITV.

Όπως είπε ο ψαράς, κατάφερε να κλωτσήσει τον καρχαρία, ο οποίος οπισθοχώρησε και έτσι συνέχισε το ψάρεμά του.

Πάντως, ο ίδιος δεν έδωσε εξήγηση για το τι προκάλεσε την επίθεση του καρχαρία, αλλά ανέφερε ότι λίγο αργότερα είδε μία τραυματισμένη φώκια και υπέθεσε ότι ο καρχαρίας την μπέρδεψε με το καγιάκ του.

Δείτε το βίντεο.

Dramatic footage captures a shark ramming into an experienced fisherman’s kayak off the coast of Oahu.

The fisherman told ABC affiliate KITV he believes the shark might have mistaken his kayak for a seal. https://t.co/wvyCNaVntd pic.twitter.com/HBpilvwGwo

— ABC News (@ABC) May 14, 2023