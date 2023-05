Πικάσο: Πρόκειται για τον πίνακα «Le Moulin de la Galette».

Η νέα έκθεση «Young Picasso in Paris» που άνοιξε την Παρασκευή στο Guggenheim, περιλαμβάνει 10 πίνακες και σχέδια που έγιναν από τον Πικάσο κατά την άφιξή του στη γαλλική πρωτεύουσα το 1900.

Ο πίνακας «Le Moulin de la Galette» απεικονίζει μια διάσημη παριζιάνικη αίθουσα χορού, όπου ζευγάρια χορεύουν με ωραία καπέλα, αποδομένα σε γρήγορη πινελιά, με τρεις φιγούρες να κάθονται σε ένα τραπέζι σε πρώτο πλάνο.

Εκεί, στο πρώτο πλάνο του πίνακα, οι συντηρητές του μουσείου Guggenheim, σε μελέτες που έκαναν, αποκάλυψαν έναν ακόμη καλεσμένο στο τραπέζι, καλυμμένο με μια λωρίδα σκούρου χρώματος, ένα σκυλάκι ζωγραφισμένο με ζωηρά χρώματα. Το σκυλάκι μοιάζει με ένα σπανιέλ Cavalier King Charles.

Οι συντηρητές κατάφεραν να δημιουργήσουν μια εικόνα του πώς ήταν αρχικά ο σκύλος χρησιμοποιώντας φθορισμό ακτίνων Χ, μια τεχνική απεικόνισης που χαρτογραφεί τα χημικά στοιχεία σε έναν πίνακα, συμπεριλαμβανομένων των χρωστικών, σύμφωνα με την ανώτερη συντηρήτρια ζωγραφικής του Guggenheim, Julie Barten.

Experts find a hidden dog in one of Pablo Picasso’s masterpieces. A modern art curator with the Guggenheim Museum in New York says the dog’s presence could have completely changed how art lovers see ‘Le Moulin de la Galette’ pic.twitter.com/xnh4OcUsF2

