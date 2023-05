Συνηθισμένοι είναι οι άνθρωποι της τηλεόρασης από τα απρόοπτα κατά τη διάρκεια ζωντανών μεταδόσεων.

Ένα τέτοιο περιστατικό εκτυλίχθηκε κατά τη διάρκεια ενός ζωντανού δελτίου καιρού, όταν οι τηλεθεατές έγιναν μάρτυρες ενός απρόβλεπτου ατυχήματος.

Η δημοσιογράφος καιρού Tyra Stowers, γνωστή για τον επαγγελματισμό και την αφοσίωσή της, έχασε την ισορροπία της και έπεσε φαρδιά πλατιά καθώς μετέδιδε το δελτίο καιρού. Παρά τη στιγμιαία αναποδιά, η ανθεκτικότητα και η ψυχραιμία της Stowers κυριάρχησαν και συνέχισε απτόητη το ρεπορτάζ της.

Μάλιστα κατάφερε μάλιστα να αντιμετωπίσει με χιούμορ την κατάσταση, ελαφρύνοντας το κλίμα τόσο για τους τηλεθεατές όσο και για τους συναδέλφους της.

Sometimes wet weather gets the best of us…😳🌧️

Our #9News reporter @tyra_stowers has taken a tumble halfway through her wet weather report.#9News pic.twitter.com/l83e52Qjp9

— 9News Gold Coast (@9NewsGoldCoast) May 16, 2023