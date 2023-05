Η Μάντσεστερ Σίτι βρίσκεται για δεύτερη φορά στον τελικό του Champions League μετά από μια μεγαλοπρεπή εμφάνιση και νίκη επί της Ρεάλ Μαδρίτης (4-0) στο «Etihad».

Οι Πολίτες έπιασαν από τον «λαιμό» τη συνήθη ύποπτο του θεσμού με τα 14 τρόπαια και δεν έχασαν τον έλεγχο σε κανένα σημείο του αγώνα, φτάνοντας, μάλιστα να κυνηγούν με «μανία» το τρίτο γκολ στο δεύτερο μέρος που θα τους εξασφάλιζε σε πολύ μεγάλο βαθμό τη νίκη-πρόκριση.

Καθώς το έψαχναν αυτό, όμως, οι τόνοι ανέβηκαν μεταξύ πάγκου και αγωνιστικού χώρου. Συγκεκριμένα, μεταξύ Πεπ Γκουαρδιόλα και Κέβιν Ντε Μπρόινε.

Όπως φαίνεται σε βίντεο που κατέγραψε ένας φίλαθλος από την εξέδρα, ο Καταλανός έκανε παρατήρηση στον Βέλγο που καθυστέρησε να πασάρει κι έχασε την μπάλα, φωνάζοντάς του «πάσα, πάσα».

Αμέσως, ο κάπτεν της Σίτι εξοργίστηκε και του απάντησε «Σκάσε, σκάσε», με τον τεχνικό της Σίτι να φεύγει επίσης εκνευρισμένος προς την άκρη του πάγκου.

Η συνέχεια φυσικά βρήκε τους δυο πρωταγωνιστές αγκαλιασμένους τη στιγμή της αλλαγής του Βέλγου, καθώς επρόκειτο ασφαλώς για μια στιχομυθία πάνω στην ένταση του αγώνα.

Μιλώντας μετά το ματς, ο Πεπ εξήγησε εμμέσως το πώς προήλθε αυτό το μίνι επεισόδιο:

«Στο 2-0, βιαζόμασταν πολύ. Αμέσως μετά την ανάπαυλα ο Γκουντογκάν έχασε την μπάλα, ο Ντε Μπρόινε έκανε τρεις προωθήσεις με την μπάλα μόνος του χωρίς να πασάρει και δεν ήταν απαραίτητο και γενικά βιαζόμασταν ενώ έπρεπε να συμβαίνει το αντίθετο. Αλλά είναι φυσιολογικό, βλέπεις τον στόχο να πλησιάζει, βιάζεσαι και μας κόστισε αρκετά, αν και γενικά είχαμε ένα εξαιρετικό παιχνίδι»

And here is De Bruyne telling Guardiola to SHUTUP 😳. pic.twitter.com/dsFG90WA51

— Mohammed ❤LFC❤ (@Bo3lya) May 18, 2023