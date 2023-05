Νέος δήμαρχος στην πόλη Πόρτσμουθ της Αγγλίας ανέλαβε καθήκοντα υπό τους ήχους τραγουδιού των Metallica και ρήσεις στη γλώσσα Κλίνγκον του Star Trek.

Ο δημοτικός σύμβουλος των Εργατικών, Τομ Κόουλς εξελέγη δήμαρχος και είχε κάποια αιτήματα για την τελετή ορκωμοσίας του, η οποία δεν μπορεί να χαρακτηριστεί παραδοσιακή.

Περπάτησε υπό τους ήχους του τραγουδιού «Eye Of The Beholder» του 1988 των Metallica από το τέταρτο άλμπουμ τους «…And Justice For All» φορώντας την επίσημη ενδυμασία.

Φαίνεται πως δεν αρκούσε η επιλογή της μουσικής για να μην ξεχάσουν ποτέ την τελετή οι παρευρισκόμενοι και έτσι ο νέος δήμαρχος συμπεριέλαβε στην ομιλία του απόσπασμα στη γλώσσα Κλίνγκον του Star Trek.

«Ήταν μακρύς ο δρόμος για να φτάσω εδώ και είναι τιμή που στέκομαι ενώπιόν σας ως λόρδος δήμαρχος» είπε στα μέλη του δημοτικού συμβουλίου, όπως αναφέρουν δημοσιεύματα τοπικών εφημερίδων. «Ανυπομονώ να κάνω τη φετινή χρονιά σπουδαία για τους πολίτες αυτής της μεγάλης πόλης» τόνισε.

