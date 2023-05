Άγριο ξύλο σε εφηβικό παιχνίδι μπάσκετ στην Ιντιάνα των ΗΠΑ, όταν πατέρας αθλητή πιάστηκε στα χέρια με τον διαιτητή.

Ο καβγάς ανάμεσα στους δύο ενήλικες άνδρες ξεκίνησε όταν ο πατέρας του παιδιού σηκώθηκε από τη θέση του και επιτέθηκε στον διαιτητή. Οι δύο άνδρες πάλευαν πεσμένοι στο παρκέ.

Θεατές και νεαροί παίκτες προσπάθησαν να μπουν ανάμεσα τους και να τους χωρίσουν, κάτι που τελικά κατάφεραν.

Right here in Fort Wayne Indiana. Why is it ok to attack a official? When is it going to stop? This is why we don’t have officials! pic.twitter.com/NmF4cB7eiS

— Jeff Lytle (@jefflytle_37) May 21, 2023