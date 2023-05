ΗΠΑ: H μετεωρολόγος Τσέλσι Αμπρίζ από τον σταθμό NBC6 τρόμαξε όταν περιστέρι έπεσε με φόρα στην live κάμερα που υπήρχε έξω από το στούντιο.

H αντίδραση της μετεωρολόγου ήταν αυθόρμητη και έσκυψε γιατί νόμιζε πως το πουλί θα πέσει πάνω της.

Φυσικά δεν ήταν τίποτα παραπάνω από τη ζωντανή εικόνα έξω από το στούντιο.

«Θεέ μου, με τρόμαξε» αναφώνησε η μετεωρολόγος όταν είδε το περιστέρι να μοιάζει τεράστιο ενώ πλησίαζε στην κάμερα.

Το βίντεο ανήρτησε στο Twitter η ίδια η μετεωρολόγος και οι αντιδράσεις ήταν ξεκαρδιστικές.

«Εγκέφαλος: Το πουλί θα πέσει πάνω σου! Πραγματικότητα: Είμαι στο στούντιο και αυτή είναι μια live κάμερα έξω» έγραψε η Άμπριζ στη λεζάντα του βίντεο.

«Δεν περίμενα να έρθει το πουλί και από το σημείο που βρισκόμουν νόμιζα ότι θα προσγειωνόταν στο κεφάλι μου», δήλωσε η ίδια στο NBC 6.

«Η φυσική μου αντίδραση ήταν να σκύψω. Μετά, σε ένα νανοδευτερόλεπτο, αρχίζεις να σκέφτεσαι: «Είσαι στην τηλεόραση, είσαι στη δουλειά, συνέχισε, συνέχισε», είπε.

Brain: bird is going to land on you!

Reality: I’m in the studio and this is a live camera…🤦‍♀️😂 pic.twitter.com/uQmZhEAuqQ

— Chelsea Ambriz (@ChelseaAmbrizTV) May 22, 2023