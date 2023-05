Οι επιβάτες του αεροπλάνου της εταιρείας Asiana Airlines πρέπει να έζησαν τον χειρότερο εφιάλτη τους, όταν άνοιξε η πόρτα ενώ βρίσκονταν στον αέρα.

Το αεροπλάνο τελικά, κατάφερε και προσγειώθηκε με ασφάλεια στην πόλη Ντέγκου της Νότιας Κορέας, ενώ η πόρτα για καλή τύχη των επιβατών είχε ανοίξει λίγο πριν αυτό φθάσει στο αεροδρόμιο, δήλωσε εκπρόσωπος της εταιρείας.

Δεν υπήρξαν τραυματίες από το επεισόδιο, αλλά αρκετοί επιβάτες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα εξαιτίας του σοκ, όπως δήλωσε ο εκπρόσωπος της εταιρείας. Συγκεκριμένα, εννέα άνθρωποι μεταφέρθηκαν σε γειτονικό νοσοκομείο, δήλωσε αξιωματούχος της πυροσβεστικής υπηρεσίας της Ντέγκου.

Ο εκπρόσωπος της Asiana Airlines είπε πως οι Αρχές ερευνούν πώς άνοιξε η θύρα: «Η αστυνομία ερευνά το επεισόδιο αφού ένας επιβάτης, ο οποίος καθόταν κοντά στην έξοδο κινδύνου, είπε πως άγγιξε τον μοχλό της», γνωστοποίησε ο αξιωματούχος.

Door of Asiana Airlines plane opens in mid-air just before landing in South Korea; 9 people taken to hospital with breathing difficulties pic.twitter.com/rUI6LTRihj

— BNO News (@BNONews) May 26, 2023