Στη Βραζιλία έγινε ένας «διαγωνισμός ομορφιάς LGBTQIAP+», ο οποίος δεν πήγε όπως θα περίμεναν οι διοργανωτές του. Ο χαμός ξεκίνησε από έναν ανεξέλεγκτο σύζυγο μιας διαγωνιζόμενης, ο οποίος εισέβαλε στη σκηνή του διαγωνισμού, άρπαξε το στέμμα της νικήτριας και το χτύπησε με μανία στο έδαφος, επειδή η σύζυγός του κέρδισε τη δεύτερη θέση.

Σοκαρισμένοι οι θεατές των καλλιστείων Miss Gay Mato Grosso 2023 ούρλιαζαν, όταν ο σύντροφος της πρώτης επιλαχούσας διαγωνιζόμενης, Nathally Becker, η οποία εκπροσωπούσε την πόλη Cuiabá, διέκοψε βίαια την τελετή στέψης της νικήτριας Emannuelly Belini, που εκπροσωπούσε την πόλη Várzea Grande.

Ακριβώς τη στιγμή που η λαμπερή τιάρα επρόκειτο να τοποθετηθεί στο κεφάλι της Belini, ο σύζυγος της Becker την άρπαξε και την πέταξε στο πάτωμα της σκηνής. Ο σύζυγος της Μις Cuiabá, ο οποίος παραμένει άγνωστος, πήρε στη συνέχεια το στέμμα και το εκσφενδόνισε ξανά στο έδαφος, σπάζοντάς το σε κομμάτια.

Ύστερα, ο ίδιος προσπάθησε να τραβήξει την Becker έξω από τη σκηνή, αλλά η ασφάλεια των καλλιστείων επενέβη και τον οδήγησε στα παρασκήνια.

🚨HOMEM???: Um homem (Gay, né Choquei…) invadiu o palco, tomou a coroa da Miss Gay Várzea Grande e arremessou o objeto no chão, frustrando a comemoração da vencedora do Miss Gay Mato Grosso 2023, que derrotou a representante de Cuiabá na noite de sábado (27) no Cine Teatro. pic.twitter.com/mS1vVDzXzL

— CHILIQUEI (@Chiliqueii) May 28, 2023