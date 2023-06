Από την ώρα που έγινε γνωστό το ζευγάρι των φετινών NBA Finals ένα μεγάλο μέρος της συζήτησης γύρω από την μονομαχία των Νάγκετς με τους Χιτ έχει στραφεί στις συνθήκες που αναμένεται να αντιμετωπίσει η ομάδα από το Μαϊάμι στο Ντένβερ, λόγω της τεράστιας υψομετρικής διαφοράς ανάμεσα στις δύο πόλεις.

Στο περιθώριο της Media Day πριν από το Game 1 των τελικών ο Έρικ Σπόλστρα κλήθηκε να σχολιάσει το εν λόγω ζήτημα και έδωσε μία επική απάντηση.

“Δεν μας απασχολούν αυτά τα θέματα. Οι παίκτες βρίσκονται σε εξαιρετική κατάσταση. Είναι έτοιμοι να αγωνιστούν. Αν το Ντένβερ θέλει να παίξουμε στην κορυφή του Έβερεστ, μπορούμε να το κάνουμε. Το αποτέλεσμα θα κριθεί στις τέσσερις γραμμές του γηπέδου. Θα πρέπει κι εκείνοι να έρθουν στο Μαϊάμι, αν θέλετε να το πάμε έτσι. Θα κλείσουμε το κλιματιστικό και θα πρέπει να παίξουν στην υγρασία των 32 βαθμών Κελσίου”.

“If Denver wants to tip this thing off at the top of Everest, we’ll do that.”

