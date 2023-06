Οι Νάγκετς ήταν ανώτεροι των Χιτ στο Game 1 των NBA Finals και πήραν την νίκη με 104-93, με την διαφορά στις βολές όμως (20-2 για το Ντένβερ, με τις 2 βολές του Μαϊάμι να αποτελούν αρνητικό ρεκόρ στην ιστορία του NBA στα playoffs) να δημιουργεί εντύπωση. Και να οδηγεί σε έναν αστείο διάλογο στην συνέντευξη Τύπου.

Ο Μπαμ Αντεμπάγιο και ο Χέιγουντ Χάισμιθ (ο μοναδικός που εκτέλεσε βολές στο παιχνίδι) εκπροσώπησαν τους Χιτ, με έναν δημοσιογράφο να ρωτάει στο τέλος τον Αντεμπάγιο: “Σου υπόσχομαι ότι δεν προσπαθώ να σε κάνω να δεχθεί πρόστιμο, αλλά οι βολές ήταν 20-2. Ήταν αρκετά μεγάλη απόσταση, αλλά δεν βλέπω να διαμαρτύρεστε για την διαιτησία”.

Τότε ήταν που ακολούθησε ο εξής διάλογος:

Αντεμπάγιο: “Αν πω κάτι, θα δεχθείς το πρόστιμο;”

Δημοσιογράφος: “Ένα μέρος του”

Αντεμπάγιο: “Αισθάνομαι ότι δεν πρέπει να αφήσουμε τις διαμαρτυρίες να μας ορίζουν. Πήραμε πολλά τζαμπ σουτ αντί να πάμε προς το καλάθι και χάσαμε πολλά από αυτά. Πρέπει να δούμε το VIDEO και θα δούμε το πρόβλημα”.

Ενώ πάντως έκλεισε την δήλωσή του, ο Αντεμπάγιο έκανε ξανά πλάκα, λέγοντας: “Γιατί αυτός δεν πληρώνει πρόστιμο για αυτό που είπε;” και όλοι ξέσπασαν σε γέλια.

Reporter: “Bam, I promise I’m not trying to get you fined… 2 foul shots to 20. It doesn’t seem like you guys are complaining about the officiating?”

Bam Adebayo: “If I do say something, will you take the fine?”

“A portion of it.”

“We can’t even get into that. We can’t let… pic.twitter.com/YQICSpTJ8l

— ClutchPoints (@ClutchPointsApp) June 2, 2023