Ισπανία: Όπως μεταδίδει το The Washington Post, οι φάλαινες «δολοφόνοι» χτυπούσαν επίμονα το σκάφος, με τους επιβάτες να καλούν άμεσα για βοήθεια.

Κάλεσαν βοήθεια διότι οι φάλαινες έκαναν πολλές ζημιές και άνοιξαν μια τεράστια τρύπα στο σκάφος με αποτέλεσμα να «μπάζει» νερά. Λίγο αργότερα κατέφθασαν οι λιμενικές αρχές και έσπευσαν να σώσουν τον κόσμο που ήταν μέσα.

Το βίντεο έγινε αμέσως viral ενώ μετράει ήδη πάνω από 2 εκατομμύρια προβολές.

In the early morning Thursday, killer whales smashed into a sailboat off the southern coast of Spain, puncturing its hull and damaging its rudder. Spanish authorities raced to save the sinking vessel, according to Reuters, but it was in such disrepair it had to be towed ashore.… pic.twitter.com/b7B9LXy5MJ

— The Washington Post (@washingtonpost) June 3, 2023