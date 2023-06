Η Σαμάνθα Ριβέρα ήταν στον «αέρα» όταν οπαδός προσπάθησε να μπει στο πλάνο της.

Το περιστατικό συνέβη κατά τη διάρκεια της ζωντανής τηλεοπτικής μετάδοσης του τελικού του Stanley Cup (πρωτάθλημα χόκεϊ επί πάγου) στο Λας Βέγκας το βράδυ της Δευτέρας και η Σαμάνθα Ριβέρα αναγκάστηκε να σπρώξει τον άντρα με το χέρι της για να μην φανεί.

Η ίδια η ρεπόρτερ μίλησε στην ιστοσελίδα SI για το περιστατικό. «Έβλεπα δύο τύπους με την άκρη του ματιού μου. Φαινόταν σαν να με κοιτούσαν επίμονα λίγο πριν βγω στον αέρα, και νομίζω ότι κάποια στιγμή τους είδα να με δείχνουν. Ήμουν όμως ήδη μπροστά στην κάμερα και φοβόμουν ότι θα ξεκινούσα νωρίτερα. Ήθελα να κάνω νόημα στον εικονολήπτη, αλλά δεν μπορούσα, οπότε απλά τον παρακολουθούσα. Και τότε ξαφνικά με πλησίασε και έβαλα το χέρι μου και τον έσπρωξα. Είχα ενοχληθεί πολύ. Είναι πολύ ωραίο να βλέπεις σχόλια του τύπου: “Είμαστε περήφανοι για σένα”, “Ωραία δουλειά”- αλλά μετά έχεις άλλους ανθρώπους που δεν καταλαβαίνουν πώς λειτουργούν τα μέσα ενημέρωσης και λένε: “Γιατί ήσουν εκεί;”. Δεν καταλαβαίνουν ότι αυτή η θέση ήταν κρατημένη για εμάς. Η ασφάλεια ήταν εκεί. Δεν ξέρω γιατί δεν έδιναν τόσο μεγάλη προσοχή όσο εμείς, αλλά προφανώς μόλις με είδαν να τον σπρώχνω, τότε τον άρπαξαν».

Talking about Game 2 of the Stanley Cup Final, stiff-arming a fan trying to get on camera and getting into the highlights.

Quite the display of multitasking by Samantha Rivera of CBS Miami pic.twitter.com/yvP8C3V4BS

— Awful Announcing (@awfulannouncing) June 6, 2023