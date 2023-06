Ισημερινός: Το απίστευτο περιστατικό συνέβη στον Ισημερινό και στην πόλη Μπαμπαχόγιο την Παρασκευή.

Οι συγγενείς της Μπέλα Μοντόγια δεν μπορούσαν να πιστέψουν στα αυτιά τους όταν άκουσαν, κατά τη διάρκεια της αγρυπνίας να χτυπάει μέσα από το φέρετρό της για να της ανοίξουν.

Το βίντεο που δημοσιεύθηκε δείχνει γιατρούς να φροντίζουν την 76χρονη αφού οι αγαπημένοι της συνειδητοποίησαν ότι ήταν ακόμα ζωντανή.

Η γυναίκα νοσηλεύεται στο νοσοκομείο.

Στο βίντεο φαίνεται καθαρά ότι αναπνέει καθώς την αφαιρούν το καπάκι από το φέρετρο και την τοποθετούν σε ένα φορείο.

«Το αριστερό της χέρι χτυπούσε την πλευρά του φέρετρου και έτρεμε», είπε ο γιος της Μοντόγια, Γκίλμπερτ Μπαλμπεράν, στα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Ο γιος της ισχυρίζεται ότι η αφύπνιση πραγματοποιήθηκε μόλις τέσσερις ώρες αφότου η μητέρα του ανακοινώθηκε νεκρή, με έναν ιατροδικαστή να της βγάζει ακόμη και πιστοποιητικό θανάτου.

An Ecuadorian woman has risen from the ‘dead’ after almost being buried alive.

Shocking video footage shows the moment 76-year-old Bella Montoya was rescued from a coffin after being stuck inside for over four hours. Her family discovered her as they were preparing to change her… pic.twitter.com/JfjqSUykBi

— 10 News First (@10NewsFirst) June 13, 2023