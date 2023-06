Οι Νάγκετς κατέκτησαν το πρώτο πρωτάθλημα της ιστορίας τους. Ο Νίκολα Γιόκιτς αναδείχθηκε MVP των NBA Finals γράφοντας ιστορία ως το χαμηλότερο draft pick που τα κατάφερε. Στην συνέντευξη Τύπου όμως ήταν απλώς ο… εαυτός του, προσφέροντας άφθονο γέλιο.

Ο Σέρβος μπήκε μέσα στην αίθουσα ενώ μιλούσε ο Κεντάβιους Κάλντουελ-Πόουπ και τον έκανε… μπάνιο με μπύρα. Στην συνέχεια ξεκίνησε να μιλάει και απολογήθηκε επειδή ρεύτηκε. Έκανε πλάκα αναφέροντας ότι θα ζητήσει μεγαλύτερη άδεια λόγω της κατάκτησης του πρωταθλήματος, έριξε… άκυρο στην παρέλαση των πρωταθλητών που είναι προγραμματισμένη για την Πέμπτη (15/6) και προσπάθησε να δει αν του έστειλε μήνυμα ο Νόβακ Τζόκοβιτς, πριν δει πόσα μηνύματα έλαβε και… αλλάξει γνώμη.

Δείτε την στιγμή που ο Γιόκιτς ρίχνει άκυρο στην παρέλαση:

Nikola Jokic: “When is parade?”

Reporter: “Thursday.”

Jokic: “No… I need to go home.”

Nikola Jokic on if he’s looking forward to the championship parade in Denver 😂pic.twitter.com/tV64C7aLUk

— ClutchPoints (@ClutchPointsApp) June 13, 2023